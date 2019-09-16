، "التحالف": الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية ،

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قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في بيان له اليوم عبر المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي للتحالف، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية.
وأكد المتحدث العقيد تركي المالكي أن نتائج التحقيقات إضافة إلى صور الأسلحة ستُعرض قريباً، وسيتم تمكين الصحافة من زيارة المواقع التي استهدفها الهجوم الإرهابي.
وقال "المالكي": وقع يوم السبت هجوم إرهابي كبير استهدف منشآت نفطية، ويجري التحقيق حول مصدر هذا الهجوم، ولدينا القدرة على مواجهة هذه الاعتداءات وحماية المكتسبات الوطنية والمواطنين والمقيمين.
وبث التحالف خلال المؤتمر الصحفي وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية إيرانية الصنع من طراز أبابيل حاولت استهداف مواقع داخل السعودية.
"التحالف": الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-16
قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في بيان له اليوم عبر المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي للتحالف، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية.
وأكد المتحدث العقيد تركي المالكي أن نتائج التحقيقات إضافة إلى صور الأسلحة ستُعرض قريباً، وسيتم تمكين الصحافة من زيارة المواقع التي استهدفها الهجوم الإرهابي.
وقال "المالكي": وقع يوم السبت هجوم إرهابي كبير استهدف منشآت نفطية، ويجري التحقيق حول مصدر هذا الهجوم، ولدينا القدرة على مواجهة هذه الاعتداءات وحماية المكتسبات الوطنية والمواطنين والمقيمين.
وبث التحالف خلال المؤتمر الصحفي وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية إيرانية الصنع من طراز أبابيل حاولت استهداف مواقع داخل السعودية.
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
04:43 PM
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
05:03 PM
بث وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة استهدفت مواقع داخل السعودية
قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في بيان له اليوم عبر المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي للتحالف، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية.
وأكد المتحدث العقيد تركي المالكي أن نتائج التحقيقات إضافة إلى صور الأسلحة ستُعرض قريباً، وسيتم تمكين الصحافة من زيارة المواقع التي استهدفها الهجوم الإرهابي.
وقال "المالكي": وقع يوم السبت هجوم إرهابي كبير استهدف منشآت نفطية، ويجري التحقيق حول مصدر هذا الهجوم، ولدينا القدرة على مواجهة هذه الاعتداءات وحماية المكتسبات الوطنية والمواطنين والمقيمين.
وبث التحالف خلال المؤتمر الصحفي وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية إيرانية الصنع من طراز أبابيل حاولت استهداف مواقع داخل السعودية.
، "التحالف": الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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