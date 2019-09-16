«الجوازات» تعلن انتهاء خطة موسم الحج ومغادرة 1.8 مليون حاج وحاجة

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، أن عدد الحجاج المغادرين حتى يوم 15 محرم 1441 هـ، بلغ (1.842.014) حاجًا وحاجة.
وأوضحت الجوازات انتهاء الخطة السنوية لأعمالها في موسم حج 1440هـ المتضمنة مرحلتي «القدوم والمغادرة» في مختلف منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية.
وأشارت الجوازات إلى أنَّه تمَّ دعم وتجهيز المنافذ الدولية بقوات للدعم والمساندة لتسهيل إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، بتوفير الكوادر البشرية والأجهزة المتطورة المخصصة لإنهاء إجراءات سفر الحجاج وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة.
وأوضحت مديرية الجوازات، أن خططها شملت الجوانب الإدارية والميدانية والإعلامية في المواقع المخصصة لاستقبال وتوديع حجاج بيت الله الحرام، ومواقع اللجان الإدارية بمراكز مداخل مكة المكرمة.
وأكدت أنها نفذت خططها على مرحلتين «القدوم والمغادرة»، ووضعت الآليات المناسبة لاستقبال ضيوف الرحمن وتوديعهم؛ حيث بلغ عدد الحجاج المغادرين حتى نهاية يوم 1441/1/15هـ، 1.842.014 حاجاً، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج.
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