«الشورى» يُبدي 5 ملاحظات على تقريرَي «الولاية على أموال القاصرين»

طالب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم؛ بالسعي إلى الاستفادة من العنصر النسائي في وظائف الهيئة.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الـ54 التي عقدها المجلس اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، التي ناقش خلالها التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

وطلب «الشورى» من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، سرعة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخصيص الأراضي التي صدر الأمر السامي بمنحها للهيئة، والسعي إلى الحصول على أراضٍ في مناطق المملكة التي فيها مقار مؤقتة لبناء مقار مستقلة لفروعها ومكاتبها.

وطالب المجلس كذلك الهيئة بالاستثمار في المشروعات والشركات الحكومية والخاصة، أسوةً بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، وغيرهما من الجهات الحكومية.

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وفيما يتعلق بملاحظات الأعضاء، دعا عضو الشورى عبدالله السعدون إلى أن تحرص الهيئة على استثمار أموال القاصرين، وأن تعمل على تنميتها، فيما قالت العضوة الدكتورة سلطانة البديوي إن على الهيئة دراسة الاستثمارات الخاصة بأموال القاصرين من خلال شركة «ولاية» وعدم المخاطرة بتلك الأموال.

ولاحظ عضو المجلس إبراهيم المفلح أن تقرير الهيئة لا يتضمَن معلومات عن شركة «ولاية» ولا عن نظامها ودورها، كما لا يتضمن بيانات مالية عن الهيئة، فيما دعا العضو عساف أبو ثنين، الهيئة إلى تضمين مزيد من المعلومات عن أعمالها وخططها المستقبلية وإنجازاتها.

واقترح عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود، أن تستثمر الهيئة بعض أموال القاصرين في بناء مبانٍ واستئجارها كمقرات لها في مناطق المملكة بدلاً من استئجار مقرات من ملاك آخرين.