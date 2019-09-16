«حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على «الدفعة 22»

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 22.

وقال البرنامج -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إن طلبات الاعتراض يتم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa/.

والثلاثاء الماضي، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 2.6 مليار ريال مخصص دعم لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وقال في بيانٍ له، إن نسبة المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في هذه الدفعة بلغت 83% ليتجاوز عددهم 12,5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 10,3 مليون ريال.

وصرَّح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأنَّ 44% من إجمالي المستفيدين تحصَّلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 للأسرة الواحدة، مبينًا أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد. أما عدد التابعين فبلغ أكثر من 8.7 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق في دفعة شهر سبتمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد.