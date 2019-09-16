تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في اثنين هرّبا أفيونًا و«إمفيتامين» بتبوك

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حكم القتل تعزيرًا بمهربي حبوب الإمفيتامين المحظورة ومادة الأفيون، في منطقة تبوك.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنَّه تمَّ القبض على كل من: «مسعد عوض عوض اللبان– محمود عبدالعزيز محمود»، مصريي الجنسية، عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، ومادة الأفيون المخدر.

وأسفر التحقيق مع الجانيين عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسِب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرَّر شرعًا، وأيد من مرجعه.

وأضاف بيان الداخلية، أنه تمَّ تنفيذ حكم القتل في الجانيين «مسعد عوض عوض اللبان- محمود عبدالعزيز محمود» اليوم الاثنين، في منطقة تبوك.

وأكدت وزارة الداخلية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على محاربة المخدرات بأنواعها لما تُسبّبه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرة في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.