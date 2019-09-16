فيديو يوثق ضبط معمل تصنيع «الشمة المحظورة» بالمدينة المنورة

تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة حملاتها الانضباطية، وقد ضبطت الفرق التابعة معملًا مخالفًا داخل سكن عمال يتم استخدامه في تصنيع مادة «الشمة المحظورة»، وهي نبتة تجفف وتطحن وتكون على شكل مسحوق أصفر مائل إلى الخضار، يحتوي على التبغ المخلوط بمادة بلورية بيضاء، وينتشر تناولها عن طريق المضغ.

وفيما حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات «نبراس»، في وقت سابق، من أن الشمة تحتوي على أكثر من 28 مادة كيمياوية مسرطنة، فقد ذكر بيانٌ صادرٌ عن أمانة المنطقة، اطلعت عليه «عاجل»، أن الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق، وقوة المهمات والواجبات الخاصة، وبلدية العقيق؛ قد ضبطت معملًا مخالفًا داخل سكن عمال يتم استخدامه في تصنيع مادة الشمة المحظورة، وجرى إتلاف المواد الخام التي تبلغ 300 كيلوجرام والمنتج النهائي (بواقع) 200 كيس.

في شأنٍ آخر، أعلنت أمانة المدينة المنورة أن بلدية الحرم ضبطت سيارة غير مرخصة تستخدم في نقل المواد الغذائية لأحد المطاعم في بيئة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، وجرى إتلاف 73 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وأضافت الأمانة أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم، بحسب بيانٍ لم يُورد مزيدًا من التفاصيل.