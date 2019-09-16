الدفاع المدني: وفاة 7 أشخاص في حريق منزل بحي الجرادية بالرياض

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، وفاة سبعة أشخاص إثر اندلاع حريق في منزلٍ بحي الجرادية.

وقالت المديرية، في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، إن مركز التوجيه والتحكم بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، تلقى بلاغًا فجر اليوم الاثنين من أحد المواطنين يُفيد بمشاهدة أدخنة كثيفة من أحد المنازل بحي الجرادية.

وعلى الفور، انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة إلى موقع الحادث؛ حيث اتضح أنه حريق في شقة بالدور الأرضي في عمارة مكونة من دورين، وتسببت طبيعة الأثاث المحترق في مقدمة الشقة في تشبع سريع للموقع من الأدخنة الكثيفة.

وعملت الفرق فورًا على إخراج الموجودين -وعددهم تسعة أشخاص- وهم في حالة حرجة جدًّا، بفعل استنشاق الأدخنة؛ حيث توفي سبعة أشخاص ونقلت حالتان إلى المستشفى، وقد أحيلت الحادثة إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.

وأضاف البيان: «الدفاع المدني يأسف لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعة التي كان بالإمكان منع خسائرها الفادحة أو التقليل منها -بعد التوكل على الله- بوجود كاشف الدخان بالمنزل ومنع مسببات الحريق عن الأطفال والتأكد من كفاءة الأجهزة الكهربائية».