أوضح الباحث في الطقس والأرصاد عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، مواعيد اعتدال الطقس نهارًا، والوقت المناسب لتشغيل سخانات الماء لمن أراد الاستحمام فجرًا، وكذا بدء ارتداء الملابس الشتوية.
وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في 4 / 2 / 1441 هـ، تعتدل الأجواء نهارًا نسبيًّا مع برودة في ساعات الليل المتأخرة وبالتالي تشغيل سخانات الماء لمن أراد الاستحمام فجرًا».
وأضاف: «يدخل الخريف فلكيًّا 24 / 1 / 1441 هـ، الوسم أفضل وقت للأمطار وتنتظره العرب 17 / 2 / 1441 هـ، ولبس الملابس الشتوية يبدأ في 10 / 4 / 1441 هـ».
وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إنّ اليوم الاثنين هو أول موسم «الصفري»، ويتزامن ذلك مع دخول ثالث نجوم «سهيل».
وغرَّد الزعاق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنّ موسم الصفري عدد أيامه 39 يومًا، وهو من المواسم الهامة؛ حيث تتضح فيه الرؤية على ماهية الشتاء القادم، من حيث البرودة والأمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر باحث مناخي يوضّح موعد اعتدال الطقس وارتداء الملابس الشتوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.