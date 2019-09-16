باحث مناخي يوضّح موعد اعتدال الطقس وارتداء الملابس الشتوية

أوضح الباحث في الطقس والأرصاد عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، مواعيد اعتدال الطقس نهارًا، والوقت المناسب لتشغيل سخانات الماء لمن أراد الاستحمام فجرًا، وكذا بدء ارتداء الملابس الشتوية.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في 4 / 2 / 1441 هـ، تعتدل الأجواء نهارًا نسبيًّا مع برودة في ساعات الليل المتأخرة وبالتالي تشغيل سخانات الماء لمن أراد الاستحمام فجرًا».

وأضاف: «يدخل الخريف فلكيًّا 24 / 1 / 1441 هـ، الوسم أفضل وقت للأمطار وتنتظره العرب 17 / 2 / 1441 هـ، ولبس الملابس الشتوية يبدأ في 10 / 4 / 1441 هـ».

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إنّ اليوم الاثنين هو أول موسم «الصفري»، ويتزامن ذلك مع دخول ثالث نجوم «سهيل».

وغرَّد الزعاق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنّ موسم الصفري عدد أيامه 39 يومًا، وهو من المواسم الهامة؛ حيث تتضح فيه الرؤية على ماهية الشتاء القادم، من حيث البرودة والأمطار.