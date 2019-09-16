«القمر» تدين الهجوم على معملي أرامكو وتطالب بتجفيف منابع الإرهاب

أدانت جمهورية القمر المتحدة، اليوم الاثنين، بشدّة الهجمات الإرهابية التي تعرَّض لها معملا شركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وجدَّدت الحكومة القمرية في بيانٍ لها أوردته وكالة الأنباء السعودية، إدانتها واستنكارها استمرار هذه الاعتداءات الاستفزازية الخطرة التي تزعزع الاستقرار في العالم.

وطالبت في الوقت ذاته، المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع والقيام بدوره المنوط به في التصدي لأشكال الإرهاب والعنف والتطرف؛ وذلك بتجفيف منابع تمويل ودعم الميليشيات الإرهابية والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس الأول السبت، أنَّ فرق الأمن الصناعي بشركة «أرامكو» سيطرت على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنّه عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)؛ وتمَّت السيطرة على الحريقين والحدّ من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.