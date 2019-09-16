الزعاق: بدء موسم «الصفري» الدال على حال الشتاء القادم

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الاثنين هو أول موسم «الصفري»، ويتزامن ذلك مع دخول ثالث نجوم «سهيل».

وقال الزعاق، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: إن موسم «الصفري» عدد أيامه 39 يومًا، وهو من المواسم الهامة؛ حيث تتضح فيه الرؤية على ماهية الشتاء القادم، من حيث البرودة والأمطار.

وأضاف الزعاق أنه سمي بـ«الصفري» بسبب اصفرار الأجساد من الأمراض الموسمية كالزكام والحساسية، بسبب التغيرات الجوية، مشيرًا إلى أنه يستمر حتى نجم الوسم الأول (39) يومًا.

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من جهة أخرى، وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت هيئة الارصاد أن الحالة الجوية تشمل محافظات «الحُرّث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب»، مضيفة أنها تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.