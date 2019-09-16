«الداخلية» تقتص من سوري قتل وحرق جثة والده في الأحساء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في سوري قتل والده بضربه بمطرقة على رأسه عدة مرات، ثم أحرق الجثة لمحاولة إخفاء جريمته، بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.
وقالت، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية، إن عبد حسن جاسم عميان السوري الجنسية، أقدم على قتل والده بضربه بمطرقة على رأسه عدة مرات وخنقه؛ ما أدى إلى وفاته، وحاول إخفاء جريمته بسكب البنزين على جسده وإشعال النار فيه.
وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه. ولكونه قتل والده عمدًا وعدوانًا وعلى صورة شنيعة، فقد تم الحُكم عليه بالقتل تعزيرًا.
وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وأكدت «الداخلية» حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذِّرةً في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
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