خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان الرئيس تشيسكيدي في وفيات «قطار الكونغو»

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي؛ إثر نبأ الوفيات والإصابات، التي نتجت بسبب خروج قطار عن مساره.

وقال الملك- حسب وكالة الأنباء السعودية- «علمنا بنبأ خروج قطار عن مساره بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق ألم هذا المصاب؛ لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسمنا واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس تشيسكيدي، قال فيها سموُّه: «بلغني نبأ خروج قطار عن مساره بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنيًّا للمصابين الشفاء العاجل».

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والخميس الماضي، توفي نحو 50 شخصًا بعد خروج قطار عن القضبان جنوب الكونغو الديمقراطية، وقال وزير الشؤون الإنسانية ستيف مبيكاي: إنّ الحادث وقع في نحو الثالثة صباحًا (بالتوقيت المحلي) في بلدة مايباريدي.

وأوضّحت الشرطة المحلية، أنّ القتلى والجرحى كانوا من بين ركاب تسللوا بشكل غير قانوني إلى داخل القطار، ونُقل المصابون بجروح خطيرة إلى مستشفى مدينة كاكنجي المجاورة.

يُشار إلى أنّ هذا رابع حادث قطار خلال شهر تقريبًا بالكونغو الديمقراطية، في بلدٍ يشهد العديد من حوادث القطارات؛ بسبب الانهيارات الأرضية والأحوال الجوية السيئة.