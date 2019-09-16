السعودية اليوم / رئيس القطاع الجنوبي بالشركة الوطنية للمياه يتفقد موقع مشروع محطة المعالجة الثلاثية بفيفاء



فيفاء 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

تفقد الرئيس التشغيلي للقطاع الجنوبي بالشركة الوطنية للمياه المهندس عبدالله بن سعيد العمري اليوم , موقع مشروع محطة المعالجة الثلاثية بنظام الأغشية الحيوية "MBR" بمحافظة فيفاء , بحضور محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني, ومدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر, وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

واستمع الرئيس التشغيلي القطاع الجنوبي بالشركة الوطنية للمياه لشرح مفصل من مدير عام خدمات المياه بجازان عن المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية "9,955,835" ريالاً , والمراحل التي سوف يتم إنجازها من المشروع وفق البرامج والآليات المعدة لذلك بما يضمن إنجاز المشروع في الموعد المحدد له , مع التأكيد على ضرورة الإسراع في إنجاز الدراسة البيئية للمشروع وتقديمها لفرع وزارة الأرصاد بالمنطقة سعيًا لرفع الضرر البيئي على المنطقة وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة بالمحافظة.

وأعرب المهندس العمري في ختام الجولة عن سعادته بما شاهده وما استمع إليه خلال تفقده للمشروع , راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

// انتهى //

16:01ت م

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