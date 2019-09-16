السعودية اليوم / لجنة التدريب والتعليم بغرفة الشرقية تبحث خطة عملها لعام 2020



الدمام 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

عقدت لجنة التدريب والتعليم بغرفة الشرقية، يوم أمس اجتماعها السابع للعام الجاري، حيث تم بحث آخر المستجدات والتطورات والمحاور والأنشطة والفعاليات التي بصدد إنجازها الفترة القادمة وكذلك خطة عملها في عام 2020م .

وناقشت اللجنة المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع التعليم الأجنبي، وتدعو اللجنة القطاع الى ورشة عمل (التعريف بمركز خدمات الاستثمار التعليمي)، التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع شركة تطوير المباني تحت إشراف وزارة التعليم والتي من المُقرر انعقادها نهاية شهر سبتمبر، داعية مستثمري قطاع التعليم الأهلي والأجنبي إلى الحضور والمشاركة في هذه الورشة.

كما تطرقت اللجنة، إلى بحث آخر المستجدات والاستعدادات المتعلقة باللقاء الموسع لقطاع التعليم، الذي سيُعقد خلال شهر أكتوبر من العام الجاري.

واختتمت اللجنة اجتماعها، بتأكيدها على أهمية تكثيف الجهود لخدم قطاع التدريب والتعليم ورواده في المنطقة الشرقية والعمل على تعزيز سُبل التعاون بين مستثمري القطاع والقطاعات الحكومية المعنية من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع.

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15:51ت م

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