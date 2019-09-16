السعودية اليوم / غرفة المخواة تنظم برنامج "الكفايات" للمعلمين والمعلمات



الباحة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

تنظم الغرفة التجارية بمحافظة المخواة بالباحة نهاية الشهر الحالي, برنامج "الكفايات" للمعلمين والمعلمات في عدد من المتخصصات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمخواة ماشي بن محمد العمري أن البرنامج الذي تقيمه الغرفة يتضمن كفايات التربية الإسلامية, واللغة الإنجليزية, والعامة, واللغة العربية, والإرشاد الطلابي, بالإضافة إلى كفايات الرياضيات, والفيزياء, والكيمياء, و التخصصات الأخرى.

وأكد العمري أن الغرفة حددت قيمة الدورة الواحدة 300 ريال, فيما تبلغ قيمة الكفايات العامة 500 ريال, حيث تمت إتاحة تقديم الدورة عن طريق أون لاين, وذلك بتسجيل عبر الرابط: http://tiny.cc/wc1lcz.

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15:43ت م

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