السعودية اليوم / جامعة تبوك تقيم حفل استقبال الطالبات المستجدات لعام 1441هـ



تبوك 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

أقامت جامعة تبوك ممثلة في عمادة شؤون الطلاب بشطر الطالبات اليوم ، حفل استقبال الطالبات المستجدات للعام الجامعي 1441هـ، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة بنت عبد الله الطلحي، وعميدة كلية التصاميم والفنون الدكتورة فاطمة البلوي، ووكيلات الكليات والعمادات المساندة ومنسوبات الجامعة.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم قُدم عرضاً عن الحياة الجامعية للطالبات المستجدات، كما جرى عرض نماذج مشرقة ، وتقديم أوبريتًا بعنوان "أنت أجمل"، بالإضافة إلى فقرة إضاءات لسواعد مبدعة بجامعة تبوك.

واختتمت الدكتورة فاطمة الطلحي الحفل بكلمة رحّبت خلالها بالطالبات, متمنية لهن مستقبلاً مشرقاً وحياة جامعية حافلة مليئة بالتميز والإبداع، مضيفة أن الجامعة ستسخّر جميع إمكانياتها لتسهيل دراستهن خلال السنوات القادمة، حاثة الطالبات على العمل الجاد وبذل الجهد في سبيل تحقيق طموحاتهن وأحلامهن، والتواصل المثمر مع عضوات هيئة التدريس ومنسقات الأقسام في الكليات في كل ما يواجههن أثناء دراستهن، متمنية لجميع الطالبات التوفيق والنجاح.

// انتهى //

15:42ت م

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