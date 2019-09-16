السعودية اليوم / مدير فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض يتفقد فروع الوزارة بمحافظة وادي الدواسر



وادي الدواسر 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

تفقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية الدكتور يوسف بن مسفر السيالي ومدير المتابعة بالفرع أ/ عادل الشنيبر , فروع العمل بمحافظة وادي الدواسر ، بهدف الاطلاع على سير العمل والوقوف ميدانيآ على ما تقدمه تلك الفروع من خدمات تأهيلية ورعوية وتنموية وإجتماعية وعلاجية للنزلاء ومراجعيها والإطلاع على كافة العقبات التي تواجههم .

وحث الدكتور" السيالي" مسؤولي تلك الفروع على بذل الجهود من أجل تقديم كافة الخدمات التي تسهم في تحقيق ماتهدف إليه الوزارة .

الجدير بالذكر أن مثل هذه الزيارات تأتي في إطار اهتمام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على متابعة سير العمل والوقوف على الصعوبات والمعوقات ومحاولة تذليلها وتقديم الخدمات للمستفيدين بالشكل المأمول.

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15:42ت م

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