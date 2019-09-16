السعودية اليوم / بلدية المجاردة تكثّف جولاتها الرقابية وتغلق 3 محلات تجارية



محايل 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

نفّذت بلدية محافظة المجاردة جولات تفتيشية ورقابية شملت عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية والبوفيهات.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 18 كيلو غراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 3 من المحلات التجارية,وسُجلت عدد من المخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية, إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس البلدية عايض بن إبراهيم المحجاني أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية لضمان الصحة العامة.

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15:39ت م

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