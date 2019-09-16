السعودية اليوم / مدير سياحة حائل يتفقد مشروعات ترميم المساجد التاريخية



حائل 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

تفقد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد بن عيادة المصيول أمس, مشروعات ترميم المساجد التاريخية بالمنطقة.

وزار المصيول مسجد "الجراد" في وسط حائل, ومسجد "قفار" في ضاحية قفار, كما اطلع على سير العمل وما جرى إنجازه في هذه المشروعات ومعالجة العوائق أمام اكتمال هذه المشروعات مع مقاولين المشروع ومتابعة إنجازها في الوقت المحدد.

يذكر أن برنامج "إعمار المساجد التاريخية" الذي تتبناه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية يهدف إلى عودة الحياة والمصلين لهذه المساجد التاريخية بعد هجرها عقودًا من الزمن.

ويحظى المشروع بدعم القيادة الرشيدة, حيث رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - إطلاق برنامج إعمار وتأهيل المساجد التاريخية في عدة مناطق بالمملكة, كما حظي بدعم صاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

15:23ت م

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حائل 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واستفقد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد بن عيادة المصيول أمس, مشروعات ترميم المساجد التاريخية بالمنطقة.وزار المصيول مسجد "الجراد" في وسط حائل, ومسجد "قفار" في ضاحية قفار, كما اطلع على سير العمل وما جرى إنجازه في هذه المشروعات ومعالجة العوائق أمام اكتمال هذه المشروعات مع مقاولين المشروع ومتابعة إنجازها في الوقت المحدد.يذكر أن برنامج "إعمار المساجد التاريخية" الذي تتبناه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية يهدف إلى عودة الحياة والمصلين لهذه المساجد التاريخية بعد هجرها عقودًا من الزمن.ويحظى المشروع بدعم القيادة الرشيدة, حيث رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - إطلاق برنامج إعمار وتأهيل المساجد التاريخية في عدة مناطق بالمملكة, كما حظي بدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًا, كما شمل دعم سمو ولي العهد ضمن مشروع "محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية" في مرحلته الأولى تأهيل 30 مسجدًا في 10 مناطق في المملكة بتكلفة إجمالية للمرحلة الأولى تبلغ أكثر من 50 مليون ريال.// انتهى //15:23ت م0144

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