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أوبك بعد استهداف معملي أرامكو: المملكة تتواصل معنا والأمر لا يستوجب الذعر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الأمين العام للأمم المتحدة محمد باركيندو، أن الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو لا يستوجب الذعر مشيرًا إلى أن المملكة على تواصل دائم مع المنظمة.
وكان معملا أرامكو في خريص وبقيق تعرضا لهجوم إرهابي صباح السبت ما أدى إلى اشتعال حريق بهما أثر على إمدادات النفط بشكل مؤقت فيما تم استئناف تحميل النفط اليوم بشكل طبيعي.
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