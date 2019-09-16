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2019-09-16 موسكو تدين الهجوم على معملي أرامكو متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أدانت روسيا الهجوم الإرهابي على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية في خريص وبقيق يوم السبت الماضي. وانهالت الإدانات الدولية للحادث الذي تسبب في تعطيل إمدادات النفط بشكل مؤقت حيث أعلنت الشركة اليوم استئناف تحميل النفط بمعدلات طبيعية.







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