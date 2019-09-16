“المواطن” توثق بالصور.. افتتاح مؤتمر سعودي أوفسك 2019 بالرياض

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2019-09-16 “متابعات الخليج 365” توثق بالصور.. افتتاح مؤتمر سعودي أوفسك 2019 بالرياض للسلامة من الحرائق النفطية تحت رعاية وزير الداخلية







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