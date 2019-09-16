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المدني يحدد موعد ومكان إطلاق صافرات الإنذار عبر رسائل نصية
للتأكد من كفاءة النظام وجاهزيته
متابعات الخليج 365 - الرياض
أرسلت المديرية العامة للدفاع المدني، رسائل نصية للمواطنين والمقيمين تخبرهم فيها بموعد إطلاق صافرات الإنذار التجريبية.
وقالت المديرية في رسالتها التي أرسلت أيضاً باللغة الإنجليزية: إطلاق لصافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات (الخرج – الدرعية – الدلم) في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس 1441/1/20هـ الموافق 19/ 9/ 2019م، للتأكد من كفاءة النظام وجاهزيته، وللإحاطة جرى التنويه عنه، شاكرين تعاونكم.
وكان المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أكد في وقت سابق أن هذه التجربة مجدولة مسبقاً، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها، وللإحاطة جرى التنويه عنه.
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