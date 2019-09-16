تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في الطائف

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم, بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بجانٍ في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)، وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

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أقدم ضيف الله بن عطا الله بن عطية السفياني -سعودي الجنسية- على قتل مساعد بن عايض بن محمد العتيبي -سعودي الجنسية-, وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما، وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني ضيف الله بن عطا الله بن عطية السفياني، اليوم الإثنين 17 / 01 / 1441 هـ في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأعلنت وزارة الداخلية عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.