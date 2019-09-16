الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة للخريجين والخريجات بالثروة المعدنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين بوكالة الوزارة للثروة المعدنية. Advertisements ودعت المواطنين والمواطنات حاملي الدرجات العلمية ولديهم التخصصات المناسبة، لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، وعلى الراغبين التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية: www.mcs.gov.sa. ولمعرفة المزيد عن الوظئف الشاغرة للرجال والنساء عبر الرابط التالي: https://www.dmmr.gov.sa/mop/Pages/careersads.aspx

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