شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمهربي أفيون وحبوب إمفيتامين في تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الاثنين) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في منطقة تبوك، بحق مسعد عوض عوض اللبان، محمود عبدالعزيز محمود (مصريي الجنسية)، لإقدامهما على تهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، ومادة الأفيون المخدر، وتم القبض عليهما عند تهريبها.

وأضاف وزارة الداخلية: أسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.