دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الجوازات»: تمديد تأشيرة الزيارة متعددة المراحل لمرة واحدة فقط

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أن تمديد تأشيرة الزيارة متعددة المراحل يكون لمرة واحدة فقط.

وتلقَّت المديرية، استفساراً من أحد متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، بشأن مدة بقاء الحاصل على تأشيرة متعددة المراحل.

وردَّت «مديرية الجوازات»، بأنه «في حال كانت تأشيرة الزيارة متعددة تمدد لمرة واحدة، وبعدها يجب المغادرة قبل انتهاء مدة صلاحية الإقامة المحددة بالتأشيرة (90) يوماً»، مشيرة إلى إمكانية خروج الزائر وعودته بعد ذلك لعدة مرات لحين انتهاء صلاحية التأشيرة».

وكانت المديرية العامة للجوازات، أكدت في وقت سابق، أن انتهاء فترة تأشيرة الخروج النهائي للمستفيد الهارب لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية.

وقالت «مديرية الجوازات»: «إن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية طالما أنه ما زال مسجلًا بالنظام في سجله»، وتابعت أنه «في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ألف ريال – على صاحب العمل - ليتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء».