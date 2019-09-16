دبي - بواسطة محمد فارس كشفت مصادر مطلعة عن كيفية إطاحة الأجهزة الأمنية بالشخص الذي أطلق النار بجوار طفل رضيع مهددا سلامته، وعن 6 تهم تنتظره أمام النيابة العامة.
وأوضحت المصادر، أن الجاني سيواجه تهم تهديد صحة الطفل وسلامته، وتعريضه للخطر، وإساءة المعاملة بحقه، وكذلك تهمة إساءة استخدام الأسْلحة النارية، وتصوير الحادثة عبر الأجهزة الذكية، ونشرها من خلال شبكة الإنترنت.
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مقدم بواسطة: أخبار 24
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وبينت المصادر، وفقا لـ"سبق"، أن عملية إلقاء القبض على المتهم جاءت مباشرة بعد تحليل المعرفات الإلكترونية لمحتوى الجريمة وإجراءات التعرُّف على هويته والأجهزة المستخدمة في ذلك.
يذكر أن النائب العام أصدر أمس أمرا بالقبض على الجاني بعد ظهوره في "فيديو"، وهو يحمل طفلاً حديث الولادة في إحدى يديه وبيده الأخرى سِلاحا يطلق منه أعيرة نارية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: 6 تهم تنتظر مطلق النار بجوار الطفل الرضيع.. وهكذا تمت الإطاحة به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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