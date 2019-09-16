بعد الهجمات .. أرامكو تتحول لمشتري للمنتجات النفطية

تبحث شركة "أرامكو" عن مشتقات نفطية للتسليم الفوري، بعد الهجمات على منشآت نفطية تتبع للشركة.

وقال مصادر نقلت عنها وكالة رويترز إن شركة "أرامكو" التجارية تستفسر عن مواعيد تسليم مادة الديزل، فيما قال مصدر ثالث إن الشركة ربما تكون قد اشترت شحنتين من الديزل، على الرغم من أنه لم يتسن على الفور تأكيد ذلك.

وفي وقت سابق ذكرت شركة "إنرجي أسبكتس" للاستشارات، أن السعودية تتجه لأن تصبح مشتريا كبيرا للمنتجات المكررة بعد هجمات السبت، التي أجبرتها على وقف أكثر من نصف إنتاجها من الخام وبعض إنتاج الغاز.

وتشهد الأسواق العالمية حالة من الارتباك بعد هجمات استهدفت منشآت شركة "أرامكو"، وقالت الشركة السعودية إن الهجمات خفضت إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يوميا، أي نحو نصف إنتاجها، ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج بالكامل.