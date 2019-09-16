الكشف عن أسعار تذاكر السفر إلى دبي في اليوم الوطني.. وهذه تخفيضات الفنادق بالإمارات

رفعت بعض شركات الطيران المحلية أسعار التذاكر رغم إعلانها عن تخفيضات بمناسبة اليوم الوطني الذي يبدأ من يوم الخميس القادم حتى يوم الإثنين، إذ لاحظ عدد من المتعاملين التلاعب في الأسعار يومي الخميس والإثنين، بينما تخفض الأسعار يوم الجمعة والسبت والأحد.

وبحسب “عكاظ “، يفضل غالبية المسافرين السفر ذهابا في يوم الخميس آخر يوم دوام رسمي والعودة في آخر يوم للإجازة وهو يوم الإثنين، إلا أن الشركات تلاعبت من خلال تخفيض الأسعار خلال أيام الجمعة والسبت والأحد ورفعها يومي الخميس والإثنين.

ووضعت شركات الطيران أسعار الذهاب والعودة من جدة إلى دبي بين يومي الخميس والإثنين، وتراوحت الأسعار بين 2900 إلى 5000 ريال، وكانت الأسعار خلال أيام الجمعة والسبت والأحد (ذهاب وعودة) بين جدة ودبي تراوح ما بين 1200 إلى 1400 ريال، الأمر الذي شكل امتعاضا لدى الكثير من عملاء شركات الطيران السعودية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرحت بعض فنادق “دبي وأبوظبي”، عروضا جيدة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، لتقدم للزوار فرصة لقضاء عطلة ما بين يوم الخميس 19 سبتمبر حتى يوم الإثنين 23 من شهر سبتمبر الجاري، حيث يتمكن الضيوف حجز 3 أيام أو أكثر في أي من الفنادق الني تشملها العروض للحصول على خصم 15% على سعر الغرفة، إضافة إلى ذلك يمكن للعائلات الحصول على خصم 50% عند حجز الغرفة الثانية.