تركي آل الشيخ يكشف موعد انطلاق معهد الموسيقى بالمملكة.. والهدف من تأسيسه- فيديو

كشف رئیس ھیئة الترفیه تركي آل الشیخ، عن موعد انطلاق معھد الموسیقى في المملكة، مشيراً إلى أنه سيكون مع بداية العام المقبل.

وقال آل الشيخ خلال مداخلة لبرنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، إن الهيئة تدرس عدة نماذج في هذا الإطار، كما أن هناك أربع جهات تعمل على دراسة هذا الأمر للوصول إلى الصيغة المناسبة.

وأضاف أن الهدف من تأسيس المعهد هو إخراج مواهب سعودية يحتاجها السوق، إلى جانب تطوير المواهب الحالية من خلال الدراسة وليس السماع فقط، مشدداً على أن الهيئة ستلبي كل ما يسعد المواطن والمقيم والسائح والزائر للمملكة.