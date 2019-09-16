السعودية اليوم / جامعة حائل تطلق فعاليات المعسكر التدريبي للشركات الجامعية الناشئة



حائل 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت جامعة حائل أمس، فعاليات المعسكر التدريبي الأول لتطوير النموذج الأولي ضمن مبادرة هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة " منشآت " للشركات الجامعية الناشئة، الذي يستمر 6 أسابيع وذلك بمقر مسرعة الأعمال الناشئة بالجامعة.

وأوضحت الجامعة أن المعسكر التدريبي يستهدف رواد الأعمال الشبان ضمن مبادرة وطنية من "منشآت "، بالتعاون مع جامعة حائل للمساهمة في إيجاد بيئة تمكن أصحاب المشاريع والأفكار الإبداعية في جامعات المملكة لتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة عن طريق تقديم الدعم المادي والتوجيهي.

وتبدأ المبادرة بمرحلة تطوير الفكرة (النموذج الأولي) التي يلتحق بها رواد الأعمال ضمن معسكر تدريبي يتضمن محاضرات توعوية عن تحديات ريادة الأعمال، وورش عمل تفاعلية، إضافةً إلى مراحل أخرى كمرحلة المنح، وتخريج الشركات الناشئة والمسرعات، وتسجيل الملكية الفكرية والتمويل الأولي، وكذلك الاستثمار في الشركات الناشئة وبناء القدرات.

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13:55ت م

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