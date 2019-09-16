السعودية اليوم / قوة عراقية مشتركة تنفذ عملية أمنية واسعة في صحراء محافظة الأنبار



بغداد 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

باشرت قوة عراقية مشتركة ،اليوم ، بتنفيذ المرحلة الخامسة من عملية "إرادة النصر" الأمنية في صحراء محافظة الأنبار غرب العراق .

وتشمل العملية بحسب بيان صحفي لقيادة العمليات المشتركة مناطق واسعة تقع إلى جنوب الطريق الدولي المحاذي لمحافظتي كربلاء والنجف وحتى الحدود الدولية.

وأفاد البيان أن هذه العملية الأمنية تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة المطلوبين والعناصر الإرهابية وتعزير الأمن والاستقرار في المناطق المشمولة بها ,بمشاركة قوات مشتركة من الجيش والشرطة المحلية والاتحادية وحرس الحدود, كما تحظى العملية بدعم من القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

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13:46ت م

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