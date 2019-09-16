السعودية اليوم / "تقني حائل" يطلق عدداً من الفعاليات بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني



حائل 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

تطلق الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل مجموعة من الفعاليات تزامناً مع الاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي أن الفعاليات والمبادرات تشمل مبادرات تطوعية كصيانة مصليات الطرق وصيانة سيارات مستفيدي الضمان والدورات التدريبية المجانية والحملات البيئية وتدشين اتفاقيات شراكات مجتمعية، وكذلك معارض تقنية واحتفالات داخل المنشآت التدريبية وحملات التبرع بالدم، إضافة إلى مسابقات تقنية وزيارات اجتماعية وإسهامات تنموية.

وأكد المهندس التميمي أن الفعاليات تأتي لتترجم مدى حرص القيادات في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعلى رأسها معالي المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد والنواب التي تمثلها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل على المشاركة في المناسبات الوطنية والعامة وتفعيل هذه الأدوار التطوعية والاجتماعية التي تعزز للأبناء خدمة الوطن والعطاء في أهم مناسباته، مؤكداً أهمية هذه المناسبة وما تحقق من إنجازات ونهضة مازلنا نلمس آثارها حتى هذا اليوم.

وأضاف أن الاحتفاء بهذا اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن - رحمه الله - توحيد البلاد تحت مُسمى المملكة العربية

// انتهى //

13:45ت م

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حائل 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واستطلق الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل مجموعة من الفعاليات تزامناً مع الاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة .وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي أن الفعاليات والمبادرات تشمل مبادرات تطوعية كصيانة مصليات الطرق وصيانة سيارات مستفيدي الضمان والدورات التدريبية المجانية والحملات البيئية وتدشين اتفاقيات شراكات مجتمعية، وكذلك معارض تقنية واحتفالات داخل المنشآت التدريبية وحملات التبرع بالدم، إضافة إلى مسابقات تقنية وزيارات اجتماعية وإسهامات تنموية.وأكد المهندس التميمي أن الفعاليات تأتي لتترجم مدى حرص القيادات في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعلى رأسها معالي المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد والنواب التي تمثلها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل على المشاركة في المناسبات الوطنية والعامة وتفعيل هذه الأدوار التطوعية والاجتماعية التي تعزز للأبناء خدمة الوطن والعطاء في أهم مناسباته، مؤكداً أهمية هذه المناسبة وما تحقق من إنجازات ونهضة مازلنا نلمس آثارها حتى هذا اليوم.وأضاف أن الاحتفاء بهذا اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن - رحمه الله - توحيد البلاد تحت مُسمى المملكة العربية السعودية يعد يوماً وطنياً ويوماً تاريخياً لتجديد الولاء للوطن وقادته ونشر ثقافة العطاء والإخاء بين أفراد المجتمع والوقوف على عظمة هذه الأرض التي تضم الحرمين الشريفين وتحمل ذكرى وعبق السنين التي جاهد فيها الأجداد للُم شتات الجزيرة العربية وجعلها بلداً واحداً.// انتهى //13:45ت م0083

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