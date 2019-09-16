السعودية اليوم / حرس السواحل الليبي ينقذ 300 مهاجرًا قبالة سواحل طرابلس



طرابلس 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

أنقذ حرس السواحل الليبي 300 مهاجرًا غير قانوني على متن ثلاثة قوارب مطاطية شمال شرقي العاصمة طرابلس.

وأفاد جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ في بيان أنه تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية حيث قدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة مركز إيواء السكة ومركز إيواء جنزور.

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13:16ت م

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