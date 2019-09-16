السعودية اليوم / آل الشيخ يبحث مع وزير التعليم العالي المصري مجالات التعاون العلمي والبحثي



الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

بحث وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبدالغفار، مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال العلمي والبحثي.

وتناول اللقاء أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية، والمنح الدراسية المخصصة للطلبة المصريين للدراسة في الجامعات

حضر الاستقبال من الجانب السعودي معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، ومعالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ووكيل الوزارة للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريف, كما حضره من الجانب المصري المستشار بسفارة جمهورية مصر العربية في المملكة الدكتور أشرف العزازي، ونائب القنصل العام المصري في جدة تامر شاهين .

// انتهى //

13:05ت م

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الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسبحث وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبدالغفار، مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال العلمي والبحثي.وتناول اللقاء أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية، والمنح الدراسية المخصصة للطلبة المصريين للدراسة في الجامعات السعودية ، إلى جانب تبادل أعضاء هيئة التدريس، ومناقشة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين الطرفين والجامعات السعودية والمصرية، كما تناول اللقاء مراحل العمل في مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بجنوب سيناء، ومجالات التعاون بين جامعة الملك سلمان والجامعات السعودية.حضر الاستقبال من الجانب السعودي معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، ومعالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ووكيل الوزارة للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريف, كما حضره من الجانب المصري المستشار بسفارة جمهورية مصر العربية في المملكة الدكتور أشرف العزازي، ونائب القنصل العام المصري في جدة تامر شاهين .// انتهى //13:05ت م0067

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