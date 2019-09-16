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الإمارات: إذا دعت السعودية لاجتماع طارئ لأوبك سنتعامل مع الأمر
أكدت استعدادها لتلبية حاجة السوق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن بلاده تملك طاقة إنتاجية فائضة للنفط لمواجهة أي اضطراب قد يحدث للإمدادات بعد الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو هذا الأسبوع لكنه قال إن من المبكر للغاية الدعوة لاجتماع طارئ لأوبك.
ونقلت رويترز عن المزروعي القول: ” إذا دعت السعودية لاجتماع طارئ لأوبك سنتعامل مع الأمر”.
وكانت شركة أرامكو السعودية أعلنت اليوم استئناف ضخِّ النفط بعد الهجمات التي تعرَّض لها معملا خريص وبقيق السبت الماضي.
وأوضحت رويترز أن تحميل ناقلات النفطي يمضي بشكل طبيعي اعتباراً من اليوم الاثنين.
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