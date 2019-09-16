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2019-09-16 جزر القمر تطالب بالتصدي الدولي لإرهاب الحوثيين بعد استهداف معملي أرامكو متابعات الخليج 365 - واس أدانت جمهورية القمر المتحدة بشدة الهجمات الإرهابية التي تعرض لها معملا شركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وجددت الحكومة القمرية في بيان اليوم، إدانتها واستنكارها استمرار هذه الاعتداءات الاستفزازية الخطرة التي تزعزع الاستقرار في العالم.

وطالبت في الوقت ذاته المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع والقيام بدوره المنوط به في التصدي لأشكال الإرهاب والعنف والتطرف؛ وذلك بتجفيف منابع تمويل ودعم الميليشيات الإرهابية والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.







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