الفرق بين اختبار كفايات المعلمين والقدرة المعرفية

2019-09-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ اليوم فتح باب التسجيل في اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات للعام الحالي عبر قياس.

ويخلط البعض بين اختبار كفايات المعلمين واختبار القدرة المعرفية؛ كونهما معيارين للمفاضلة عند شغل الوظائف، إلا أن الأول يعتبر معياراً للمفاضلة عند التقدم إلى الوظائف التعليمية يعتبر في حين يتم الاعتماد على الاختبار الثاني للمفاضلة بين المتقدمين للوظائف العامة.

الغرض من اختبار القدرة المعرفية

بيّنت نتائج الدراسات العلمية على مدى فترة طويلة من الزمن قدرة هذا النوع من الاختبارات على التنبؤ بمدى نجاح الموظف في أداء مهامه الوظيفية، بغض النظر عن طبيعة الوظيفة، حيث يقيس الاختبار عمليات معرفية وقدرات ذات طبيعة عمومية، لذلك سوف يستخدم هذا الاختبار مع غيره من المعايير والأدوات التي تستخدمها وزارة الخدمة المدنية لإجراء المفاضلات الوظيفية على وظائف السلم في نظام الخدمة المدنية في المملكة “عدا الوظائف الصحية والتعليمية”.

كفايات المعلمين

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يُعد اجتياز اختبار كفايات المعلمين أحد المتطلبات الهامة للحصول على رخصة معلم ممارس طبقاً للائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

هدف اختبار كفايات المعلمين

ويقيس اختبار كفايات المعلمين مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.

وتستخدم نتائج الاختبار لأغراض عدة؛ منها استخدامها في عمليات الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم.

أقسام اختبار كفايات المعلمين

ينقسم اختبار كفايات المعلمين إلى قسمين، اختبار عام واختبار تخصص، وكل واحد منهما يتكون من (75) سؤالاً، عدا تخصصي الرياضيات والفيزياء فيتكون كل منهما من (60) سؤالاً.

ويمكن التسجيل في اختبار قياس كفايات المعلمين للرجال اليوم للعام 1441-2019 من الرابط (هنا).