شكرا لقرائتكم تحذير من رياح وغبار يحد الرؤية على محافظات مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-16 تحذير من رياح وغبار يحد الرؤية على محافظات مكة حتى الساعة السادسة مساء متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من نشاطٍ في الرياح السطحية مثيرة للأتربة يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.

ويشمل التنبيه محافظة جدة، القنفذة، والليث، ورابغ، وخليص، وبحرة، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.







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