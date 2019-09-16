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2019-09-16 أرامكو تطمئن العالم: استئناف تحميل النفط بشكل طبيعي بعد الهجمات الإرهابية على معملي خريص وبقيق متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت شركة أرامكو السعودية استئناف ضخِّ النفط بعد الهجمات التي تعرَّض لها معملا خريص وبقيق السبت الماضي. Advertisements ونقلت رويترز عن مصادرها القول: إن شركة أرامكو السعودية أخطرت بعض العملاء بأنه تم استئناف تحميل السفن بعدما تعطل جراء هجمات السبت. وقالت المصادر: استناداً إلى إخطار أن الشركة المملوكة للدولة قالت: إن عمليات التحميل جارية. وأوضحت ثلاثة مصادر من شركات تكرير آسيوية كبرى، منها أحد المصدرين اللذين اطلعا على إخطار التحميل، أن تحميل ناقلاتهم النفطية يمضي بشكل طبيعي اعتباراً من اليوم الاثنين.







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