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الشورى يطالب بالإسراع في تحديد مواقع المفاعلات النووية السعودية وجدول زمني لتنفيذها
متابعات الخليج 365 - الرياض
طالب مجلس الشورى، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بالإسراع في تحديد موقع المفاعل سمارت ومواقع المفاعلات الأخرى، ووضع جدول زمني لتنفيذها والانتهاء منها، كما طالبها بتضمين تقاريرها السنوية القادمة نسبة ما تم إنجازه في مساهمة الطاقة المتجددة لمزيج الطاقة الوطنية، ومقارنتها بالنسب المستهدفة في إطار جدول زمني مبرمج.
كما طالب المجلس مدينة الملك عبدالله بتضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم إنجازه من نتائج دراسة تكامل شركة الكهرباء المحددة لإقامة مشروع الطاقة النووية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة والخمسين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
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