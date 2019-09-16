أرامكو تطمئن وزارة النفط الهندية بشأن الإمدادات

2019-09-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت وزارة النفط الهندية اليوم (الاثنين) إن شركة أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم، أبلغت شركات التكرير الهندية أنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات، وذلك بعد هجمات على منشآت تابعة للشركة (السبت).

وأضافت الوزارة أنها تراقب الوضع عن كثب وأنها تجري محادثات مع شركات تكرير هندية وأرامكو السعودية، وفقاً لـ”رويترز”.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر مورد نفط للهند بعد العراق، وفي الفترة من يناير إلى يوليو، تم توريد 788 ألفاً و200 برميل يوميا من النفط إلى الهند.

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يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان أعلن في وقت متأخر من مساء الأحد، أن الولايات المتحدة “على أهبة الاستعداد” للرد على الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في السعودية، والذي كانت واشنطن حمّلت إيران المسؤولية عنه.

وقال في تغريدة على تويتر إن “إمدادات النفط في السعودية تعرّضت لهجوم. هناك سبب يدفعنا إلى الاعتقاد بأننا نعرف المُرتكب، ونحن على أهبة الاستعداد للرد بناء على عملية التحقّق، لكننا ننتظر من المملكة أن تُخبرنا مَن تعتقد أنه سبب هذا الهجوم، وبأي أشكال سنمضي قدمًا”.

وكانت ردود أفعال دولية وعربية شددت الأحد على رفضها لهذا العمل العدواني الذي يهدد الاقتصاد العالمي.

وحذر الاتحاد الأوروبي، الأحد، من “تهديد حقيقي للأمن الإقليمي” في الشرق الأوسط. وقالت فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد في بيان إن الهجوم على منشأتي أرامكو النفطيتين يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي”.