ذوي الهمم يناشدون الملك سلمان تخفيض سنوات الخدمة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

ناشد عدد من ذوى الاحتياجات الخاصه عبر صحيفه “الخليج 365” مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد بخفض سنوات الخدمه لذوي الاحتياجات الخاصه الي ١٥ سنه في القطاعين العام والخاص وذلك لما يجدونه من صعوبه في اداء اعمالهم بعد تقدم السن بهم كذلك زيادة احتياجاتهم من اجهزه مساعده وادويه وخلافه.

وذكر عبدالله الحارثي لــ”الخليج 365” انه قبل ٢٠ عاما كان شاب ويستطيع العمل أما الان فقد تقدم به السن وهو معرض لمخاطر كثيره منها علي سبيل المثال الوقوع بسبب وجود اي سائل على الارضيه مما قد يتسبب له بكسور لاقدر الله يصعب علاجها بسبب السن.

وذكر صالح مروان وهو ايضا من ذوي الاحتياجات الخاصه أن قدرته ضعفت عن السابق وانه مصاب بالسكر ويحتاج الي الذهاب الي دورات المياه بصفه مستمرة وانه يحتاج للرعايه اكثر من السابق وذكر ان ١٥ عاما خدمه لمثل من هم في حالته تعادل ٣٠ سنه للشخص العادي لمايقوم به ذوي الاحتياجات الخاصه من جهد مضاعف.