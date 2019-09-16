شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 2 بحريق منزل في الجرادية بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

لقي 7 أشخاص حتفهم وإصيب اثنان آخران جراء حريق شقة في حي الجرادية بالرياض.

أوضحت مديرية الدفاع المدني في منطقة الرياض -عبر بيان نشرته في حسابها بـ«تويتر»- أن مركز التوجيه والتحكم بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض تلقى بلاغا فجر اليوم (الاثنين) من أحد المواطنين يفيد بمشاهدة أدخنة كثيفة من أحد المنازل بحي الجرادية، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة لموقع الحادث، حيث اتضح أنه حريق في شقة بالدور الأرضي في عمارة مكونة من دورين، وتسببت طبيعة الأثاث المحترق في مقدمة الشقة إلى تشبع سريع للموقع من الأدخنة الكثيفة، وعملت الفرق فورا على إخراج الموجودين وعددهم 9 أشخاص وهم في حالة حرجة جدا بفعل استنشاق الأدخنة، حيث أعلنت الفرق الطبية وفاة 7 أشخاص بعد الكشف عليهم، إضافة إلى حالتين تم نقلهما للمستشفى، وقد تمت إحالة الحادث للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.

وأعربت مديرية الدفاع المدني عن أسفها لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعة، التي كان بالإمكان منع أو التقليل من خسائرها الفادحة بعد التوكل على الله ثم وجود كاشف الدخان بالمنزل ومنع مسببات الحريق عن الأطفال والتأكد من كفاءة الأجهزة الكهربائية، مقدمة العزاء والمواساة لذوي المتوفين، سائلة الله لهم المغفرة والرحمة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.