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أدانت جمهورية القمر المتحدة، بشدة، الهجمات الإرهابية التي تعرّض لها معملا شركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص.
وجدّدت الحكومة القمرية، في بيان اليوم، إدانتها واستنكارها استمرار هذه الاعتداءات الاستفزازية الخطرة التي تزعزع الاستقرار في العالم.
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع والقيام بدوره المنوط به في التصدّي لأشكال الإرهاب والعنف والتطرف؛ من خلال تجفيف منابع تمويل ودعم الميليشيات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 12:53 PM
طالبت المجتمع الدولي بتجفيف منابع تمويل ودعم الميليشيات
أدانت جمهورية القمر المتحدة، بشدة، الهجمات الإرهابية التي تعرّض لها معملا شركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص.
وجدّدت الحكومة القمرية، في بيان اليوم، إدانتها واستنكارها استمرار هذه الاعتداءات الاستفزازية الخطرة التي تزعزع الاستقرار في العالم.
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع والقيام بدوره المنوط به في التصدّي لأشكال الإرهاب والعنف والتطرف؛ من خلال تجفيف منابع تمويل ودعم الميليشيات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.
، جمهورية القمر تدين الهجوم الإرهابي على معملَي "أرامكو" ،
المصدر : الخليج 365
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