محمد بن مسعود - الدمام - 26 ورقة علمية بينها 10 من مجمع الملك فيصل بالطائف استعرضت "وزارة الصحة"، تجربتها في مجال مكافحة العدوى في المنشآت الصحية، من خلال مشاركتها بفعاليات "المؤتمر الدولي الخامس لمكافحة العدوى" بجنيف، المنعقد خلال المدة "10- 13" سبتمبر الجاري، بحضور عدة دول، بتقديم 26 ورقة علمية، كان من بينها عشر أوراق من مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف.

وتعمل "الصحة" على الارتقاء بالأداء نحو منشآت صحية آمنة خالية من العدوى لسلامة المرضى والعاملين الصحيين والزائرين؛ وذلك في إطار سعيها لتجويد خدماتها المقدمة للمرضى والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وتسعى وزارة الصحة، إلى تنمية مهارات الممارسين الصحيين في مجال منع ومكافحة العدوى، وكذلك التواصل الفعال مع إدارات مكافحة عدوى المنشآت الصحية بالمديريات، إضافة إلى تنفيذ تقييم شامل لقياس مدى الالتزام بمعايير ومتطلبات مكافحة العدوى، وتقديم الاستشارات والدعم الفني للمنشآت الصحية في مجال منع ومكافحة العدوى.

كما تتضمن جهودُ الوزارة تنفيذَ برنامج للرصد الوبائي؛ لقياس معدلات العدوى في المنشآت الصحية.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 12:24 PM 26 ورقة علمية بينها 10 من مجمع الملك فيصل بالطائف Advertisements "الصحة" تستعرض تجربتها في مكافحة العدوى بجنيف "الصحة" تستعرض تجربتها في مكافحة العدوى بجنيف استعرضت "وزارة الصحة"، تجربتها في مجال مكافحة العدوى في المنشآت الصحية، من خلال مشاركتها بفعاليات "المؤتمر الدولي الخامس لمكافحة العدوى" بجنيف، المنعقد خلال المدة "10- 13" سبتمبر الجاري، بحضور عدة دول، بتقديم 26 ورقة علمية، كان من بينها عشر أوراق من مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف.

وتعمل "الصحة" على الارتقاء بالأداء نحو منشآت صحية آمنة خالية من العدوى لسلامة المرضى والعاملين الصحيين والزائرين؛ وذلك في إطار سعيها لتجويد خدماتها المقدمة للمرضى والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وتسعى وزارة الصحة، إلى تنمية مهارات الممارسين الصحيين في مجال منع ومكافحة العدوى، وكذلك التواصل الفعال مع إدارات مكافحة عدوى المنشآت الصحية بالمديريات، إضافة إلى تنفيذ تقييم شامل لقياس مدى الالتزام بمعايير ومتطلبات مكافحة العدوى، وتقديم الاستشارات والدعم الفني للمنشآت الصحية في مجال منع ومكافحة العدوى.

كما تتضمن جهودُ الوزارة تنفيذَ برنامج للرصد الوبائي؛ لقياس معدلات العدوى في المنشآت الصحية. الكلمات المفتاحية

، "الصحة" تستعرض تجربتها في مكافحة العدوى بجنيف ،

المصدر : الخليج 365

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