محمد بن مسعود - الدمام - معرض للفن التشكيلي والفوتوغرافي ومسرحية للأطفال رأس مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية خلف بن حمود القاران بمقر الجمعية، الاجتماع الخاص بمناسبة فعاليات اليوم الوطني ٨٩ للمملكة لهذا العام، بحضور مشرفي اللجان بالجمعية؛ حيث صدرت عدة توصيات تخص تنفيذ الفعاليات.

ونقل "القاران" في بداية الاجتماع تحيات وحرص أمير المنطقة بالاستعداد للاحتفال بذكرى اليوم الوطني لبلادنا الغالية، التي تعكس مدى قوة التلاحم والوحدة الوطنية، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله.

وبيّن أن اليوم الوطني لبلادنا -بما يحمله من مضامين متعددة- يكرّس الحب والانتماء والمحافظة على مقدرات ومكتسبات الوطن، وفي مقدمة ذلك الأمن والاستقرار؛ لتستمر مسيرة البناء والتنمية والوحدة الوطنية.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تنفيذ العديد من الفعاليات والمشاركات؛ حيث تشارك فرقه الجمعية في العرضة بالحفل الرسمي للمنطقة، وكذلك إقامة حفل الجمعية في اليوم الثاني من مناسبة اليوم الوطني الثلاثاء 25/1/ 1441هـ، ويشتمل على معرض للفن التشكيلي والفوتوغرافي عن اليوم الوطني، وإقامة مسرحية للأطفال، وقصائد وطنية، وندوة عن الأمن الفكري، وإنشاد، وتوزيع الهدايا، ومعرض للكتاب بالتعاون مع المكتبة العامة ومشاركة فِرَق للأطفال في الحفل.

"فنون الشمالية" تستعد لليوم الوطني بفعاليات منوعة بندر الدغمي الخليج 365 2019-09-16 رأس مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية خلف بن حمود القاران بمقر الجمعية، الاجتماع الخاص بمناسبة فعاليات اليوم الوطني ٨٩ للمملكة لهذا العام، بحضور مشرفي اللجان بالجمعية؛ حيث صدرت عدة توصيات تخص تنفيذ الفعاليات.

ونقل "القاران" في بداية الاجتماع تحيات وحرص أمير المنطقة بالاستعداد للاحتفال بذكرى اليوم الوطني لبلادنا الغالية، التي تعكس مدى قوة التلاحم والوحدة الوطنية، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله.

وبيّن أن اليوم الوطني لبلادنا -بما يحمله من مضامين متعددة- يكرّس الحب والانتماء والمحافظة على مقدرات ومكتسبات الوطن، وفي مقدمة ذلك الأمن والاستقرار؛ لتستمر مسيرة البناء والتنمية والوحدة الوطنية.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تنفيذ العديد من الفعاليات والمشاركات؛ حيث تشارك فرقه الجمعية في العرضة بالحفل الرسمي للمنطقة، وكذلك إقامة حفل الجمعية في اليوم الثاني من مناسبة اليوم الوطني الثلاثاء 25/1/ 1441هـ، ويشتمل على معرض للفن التشكيلي والفوتوغرافي عن اليوم الوطني، وإقامة مسرحية للأطفال، وقصائد وطنية، وندوة عن الأمن الفكري، وإنشاد، وتوزيع الهدايا، ومعرض للكتاب بالتعاون مع المكتبة العامة ومشاركة فِرَق للأطفال في الحفل. Advertisements 16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 12:04 PM معرض للفن التشكيلي والفوتوغرافي ومسرحية للأطفال معرض للفن التشكيلي والفوتوغرافي ومسرحية للأطفال رأس مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية خلف بن حمود القاران بمقر الجمعية، الاجتماع الخاص بمناسبة فعاليات اليوم الوطني ٨٩ للمملكة لهذا العام، بحضور مشرفي اللجان بالجمعية؛ حيث صدرت عدة توصيات تخص تنفيذ الفعاليات.

ونقل "القاران" في بداية الاجتماع تحيات وحرص أمير المنطقة بالاستعداد للاحتفال بذكرى اليوم الوطني لبلادنا الغالية، التي تعكس مدى قوة التلاحم والوحدة الوطنية، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله.

وبيّن أن اليوم الوطني لبلادنا -بما يحمله من مضامين متعددة- يكرّس الحب والانتماء والمحافظة على مقدرات ومكتسبات الوطن، وفي مقدمة ذلك الأمن والاستقرار؛ لتستمر مسيرة البناء والتنمية والوحدة الوطنية.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تنفيذ العديد من الفعاليات والمشاركات؛ حيث تشارك فرقه الجمعية في العرضة بالحفل الرسمي للمنطقة، وكذلك إقامة حفل الجمعية في اليوم الثاني من مناسبة اليوم الوطني الثلاثاء 25/1/ 1441هـ، ويشتمل على معرض للفن التشكيلي والفوتوغرافي عن اليوم الوطني، وإقامة مسرحية للأطفال، وقصائد وطنية، وندوة عن الأمن الفكري، وإنشاد، وتوزيع الهدايا، ومعرض للكتاب بالتعاون مع المكتبة العامة ومشاركة فِرَق للأطفال في الحفل.

، "فنون الشمالية" تستعد لليوم الوطني بفعاليات منوعة ،

المصدر : الخليج 365

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