السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يرأس جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الثالثة



بريدة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة غداً وبعد غدٍ، جلستي المجلس الأولى والثانية من الدورة الثالثة للعام المالي 1441/ 1442 هـ ، في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة، وذلك بمقر ديوان إمارة المنطقة في مدينة بريدة.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس سيستعرض في الجلستين أولويات المشاريع والبرامج والمبادرات المقترحة لبعض الإدارات الحكومية بالمنطقة في ميزانية العام المالي 1441/ 1442 هـ ، وتقارير لجان المجلس، وعدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

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11:45ت م

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