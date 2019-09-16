السعودية اليوم / "المحاماة... أسس ومهارات" دورة بغرفة القصيم غداً



بريدة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

تنُظم الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم ممثلة بلجنة المحامين غداً، دورة بعنوان "مهنة المحاماة أسس ومهارات"، بفندق موفنبيك ببريدة.

وأوضح مساعد الأمين العام لقطاع الأعمال سليمان البديوي أن الدورة تأتي ضمن إطار خطط ومشاريع لجنة المحامين التي تهدف إلى زيادة الوعي القانوني لدى المهتمين والمهتمات في مجال القانون وتهيئتهم للمهنة والمهارات التي تفيدهم في الجلسات القضائية، مشيراً إلى أن الدورة ستتطرق إلى عدة محاور من أبرزها اندماج المتدرب والمتدربة في بيئة العمل القضائية، وسرعة البديهة لدى المحامي والمبادئ التي تتعلق بشخصية المتدرب.

يذكر أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات واللقاءات التي تقيمها غرفة القصيم دعماً وتطويراً لأبناء وفتيات المنطقة.

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11:18ت م

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